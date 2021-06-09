Завершена значительная часть строительных работ в Грузии по проекту БТК

Транспорт 9 июня 2021 11:43 (UTC+04:00)
Завершена значительная часть строительных работ в Грузии по проекту БТК
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