Организован очередной вывозной рейс из Туркменистана в Россию
БАКУ /Trend/ - Россия организовала очередной вывозной рейс из Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на «Туркменпортал».
Из Туркменабада в Россию рейсом авиакомпании S7 Airlines вылетел 171 человек.
Этот рейс стал 15-м по счету с марта 2020 года, когда регулярное авиасообщение с Туркменистаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
Ранее в Международный аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из ряда других стран с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться на родину из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.
На сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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