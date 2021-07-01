Организован очередной вывозной рейс из Туркменистана в Россию

БАКУ /Trend/ - Россия организовала очередной вывозной рейс из Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на «Туркменпортал».

Из Туркменабада в Россию рейсом авиакомпании S7 Airlines вылетел 171 человек.

Этот рейс стал 15-м по счету с марта 2020 года, когда регулярное авиасообщение с Туркменистаном было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Международный аэропорт Туркменабада прибыли самолеты из ряда других стран с гражданами Туркменистана, не сумевшими вернуться на родину из-за прекращения авиасообщения, вызванного пандемией коронавируса.

На сегодня в Туркменистане нет зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, однако в стране принимаются все необходимые превентивные санитарные меры.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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