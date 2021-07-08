Крупнейший морской порт в Туркменистане является значимым международным транспортным узлом

БАКУ /Trend/ - Международный морской порт Туркменбаши в Туркменистане является значимым международным транспортным узлом, благодаря которому на мировой рынок бесперебойно поставляется туркменская продукция, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Также этот порт является важным звеном транспортно - транзитного торгового коридора, соединяющего Азию и Европу, и крупным логистическим центром, обес¬печивающим грузоперевозки по направлениям Восток–Запад и Север–Юг.

Порт играет ключевую роль и в повышении экспортного потенциала Туркменистана.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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