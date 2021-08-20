Количество договоров купли-продажи автомобилей в Узбекистане значительно снизилось

В июле 2021 года количество договоров купли-продажи автомобилей среди населения показало значительное снижение на 23,8 процента по сравнению с июнем месяцем текущего года, говорится в отчете Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР), передает Trend со ссылкой на Kun.uz.

Сообщается, что по сравнению с июлем 2020 года продажи на авторынке выросли на 16,2 процента. При этом, при сравнении июльских показателей с прошлогодними можно сделать вывод, что нынешние ограничительные меры, вызванные ухудшением эпидемиологической ситуацией в стране, оказались не столь жесткими в отличии от июля прошлого года, когда по всей стране действовал локдаун, и именно нынешние меры позволили избежать резкого падения спроса.

За отчётный период количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей снижалось умеренными темпами во всех регионах (кроме Джизакской области). Наибольшее снижение зафиксировано в Ташкенте (55,8 процента), Кашкадарьинской (24,7 процента), Навоийской (19 процентов) и Ферганской (17 процентов) областях.

В июле 2021 года было зарегистрировано 17,2 тысячи новых автомобилей. Из них 454 (2,7 процента) - иномарки.

В целом за январь-июль по всей стране было продано 111,8 тысячи новых автомобилей, в том числе 5,1 тысячи иномарок.

Регионами, в которых было продано больше всего иномарок стали г. Ташкент (11,8 процента новых автомобилей), Ташкентская (5,7 процента), Самаркандская (3 процента) и Хорезмская (2,4 процента) области.

За этот период наибольшее число продаж новых автомобилей было зафиксировано в Ташкенте - 25,9 тысячи, в том числе 3 тысяч, произведенных за рубежом, Ташкентской - 11,8 тыс. (608 иномарок), Самаркандской - 9,95 тысячи (318 иномарок) и Хорезмской - 7,7 тысячи (181 иномарок) областях.