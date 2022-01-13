На судоремонтных заводах Азербайджана в 2021 г. отремонтировано свыше 100 судов

БАКУ /Trend/ - В 2021 году на судоремонтно - строительном заводе "Бибиэйбат" и Зыхском судоремонтном заводе было отремонтировано 106 судов.

Как сообщили в четверг Trend в ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO), на 27 судах был проведен капитальный ремонт, на 53 – доковый, на 26 – текущий ремонт. 94 из них принадлежат ASCO, 12 - другим организациям.

"Ремонтные работы проводились в соответствии с требованиями международной конвенции и с участием высококвалифицированных специалистов ASCO", - отметили в ЗАО.

По его данным, ASCO предоставляет широкий спектр профессиональных услуг по ремонту судов и морской инженерии.

"Основными направлениями деятельности судоремонтно - строительного завода "Бибиэйбат" и Зыхского судоремонтного завода являются ремонт судов и технического оборудования, принадлежащих ASCO и другим компаниям, а также изготовление различных запасных частей на основе заказов", - сказали в пресс-службе ЗАО.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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