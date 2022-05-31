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Туркменистан заинтересован во вступлении в TRACECA (Эксклюзив)

Транспорт Материалы 31 мая 2022 22:25
Туркменистан заинтересован во вступлении в TRACECA (Эксклюзив)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Туркменистан заинтересован во вступлении в TRACECA, сказал Trend национальный секретарь Постоянного секретариата (ПС) Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA Руфат Байрамов.

По его словам, на сегодняшний день туркменская сторона серьезно рассматривает вопросы присоединения к TRACECA.

"Считаю, что вступление Туркменистана в TRACECA окажет положительное влияние на развитие транспортного коридора, самой страны и Азербайджана в качестве важнейшего связующего звена между Туркменистаном и Европой", - сказал Байрамов.

Кроме того, национальный секретарь сообщил, что период вступления какой-либо страны в TRACECA в случае одобрения всеми государствами - участниками составляет порядка 2-3 месяцев.

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