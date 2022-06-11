Российская авиакомпания отменила рейсы в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Российская компания "Уральские авиалинии" отменила рейсы в Азербайджан до конца октября 2022 года.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на перевозчика, рейсы отменены до 29 октября 2022 года.

Кроме того, в сообщении "Уральских авиалиний" говорится, что отменены рейсы и в направлении Казахстана, Узбекистана и Армении.

Отмечается, что в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран авиакомпания вынужденно отменила рейсы по этим направлениям.

Напомним, что "Уральские авиалинии" приостановили авиарейсы в Азербайджан с восьмого марта.