Ассоциация ТМТМ представила странам-участницам концепцию совместного предприятия - генсек

БАКУ /Trend/ - Ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) представила концепцию совместного предприятия соответствующим государственным структурам стран-участниц ТМТМ, сказал Trend генеральный секретарь ТМТМ Гайдар Абдыкаримов.

По его словам, на сегодня эта концепция находится на стадии рассмотрения на уровне профильных министерств Азербайджана, Грузии, Казахстана и Турции.

"После достижения взаимного согласия между сторонами можно ожидать полноценного запуска и функционирования. Процесс формирования СП уже начался и мы надеемся на его скорый запуск, так как со стороны международных перевозчиков есть большой интерес к нашему коридору", - сказал генсек.

По мнению Абдыкаримова, это предприятие упростит процесс управления потоком грузов, а также расширит возможности привлечения грузов в коридор ТМТМ.