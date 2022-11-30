В Азербайджане капитально отремонтировано судно типа Ro-Ro

БАКУ /Trend/ - На Зыхском судостроительном и судоремонтом заводе завершился капитальный ремонт судна "Композитор Фикрет Амиров", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщили в среду Trend в ASCO, в ходе ремонтных работ были очищены и покрашены подводная и надводная части судна типа Ro-Ro.

"Были заменены детали, подвергшиеся коррозии, в трюмах, балластном отсеке и других местах. Кроме того, капитально отремонтированы главный двигатель, система охлаждения, а также другие системы. Полностью заменены два вспомогательных двигателя", - сказали в ЗАО.

Также отмечается, что отремонтированы жилые и служебные помещения судна. После проведения тестовых работ судно было сдано в эксплуатацию. Ожидается, что первый рейс после капремонта оно совершит в туркменский порт Туркменбаши.