ЕС надеется на присоединение Азербайджана к Обсерватории безопасности дорожного движения

БАКУ/Trend/ - Евросоюз надеется, что Азербайджан станет участником Обсерватории безопасности дорожного движения программы Восточного партнерства, сообщили Trend в Еврокомиссии.

В Комиссии отметили, что ЕС и Азербайджан имеют хорошо налаженное сотрудничество во многих областях транспорта (авиационный, железнодорожный, автомобильный и морской).

"Это сотрудничество рассматривается в рамках Транспортного диалога ЕС-Азербайджан, первое заседание которого состоялось в 2019 году. ЕС надеется на укрепление двустороннего транспортного сотрудничества, в частности, путем возобновления переговоров по Соглашению об общей авиационной зоне, а также на региональном уровне путем создания в этом году в Тбилиси региональной обсерватории безопасности дорожного движения Восточного партнерства, участником которой, как мы надеемся, станет и Азербайджан", - сказали в организации.

В Еврокомиссии отметили, что Азербайджан также играет ключевую роль в рамках согласованного расширения Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в регионе Восточного партнерства и реализации Индикативного инвестиционного плана действий.

Отметим, что Обсерватория безопасности дорожного движения служит официальной сетью представителей правительств и форумом для обмена практическими данными и информацией о политике и действиях в области безопасности дорожного движения.

Обсерватория безопасности дорожного движения Восточного партнерства будет поддерживать страны региона в расширении их возможностей по сбору, анализу и обмену надежными данными о дорожно-транспортных происшествиях с целью резкого сокращения числа смертей и травм в результате дорожно-транспортных происшествий в регионе.

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