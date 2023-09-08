Российский оператор логистических услуг открыл филиал в Баку

БАКУ /Trend/ - Компания ПЭК (мультисервисный оператор логистических услуг) открыла филиал в Баку, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным компании, открытие филиала сократит срок доставки грузов между Россией и Азербайджаном в полтора раза.

Кроме того, компания планирует увеличить объем перевозок в страну на 60 процентов до конца года и запустить транзитные маршруты между Россией, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Ираном.

Также подчеркивается, что следуя за ростом спроса, мультисервисный логистический оператор ПЭК первым в стране представил автодоставку сборных грузов между Россией и Азербайджаном с регулярными рейсами раз в неделю. Компания также предоставляет возможность экспресс-доставки через авиатранспорт.

Отметим, что ПЭК открыла собственный склад в Баку вблизи международной трассы Е-119, связывающей Россию и Азербайджан, на пересечении логистического коридора, соединяющего республику с Ираном, Грузией и Турцией. Данный шаг позволит ПЭК сократить время доставки между Москвой и Баку в полтора раза, с пяти до трех дней.

За последние полтора года ПЭК открыла более 100 филиалов, включая зарубежные страны, такие как Турция, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

Напомним, что в январе-июле 2023 года грузоперевозки всеми видами транспорта в Азербайджане составили 128,3 миллиона тонн, что на 6,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года, автомобильным транспортом в указанный период было транспортировано 56 процентов всех грузов, трубопроводным - 31,4 процента, железнодорожным – 8,3 процента, морским - 4,2 процента, воздушным транспортом - 0,1 процента.