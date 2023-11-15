Открытие Зангезурского коридора поспособствует экономическому развитию региона - Алексей Арестович (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора поспособствует экономическому развитию региона, предоставляя дополнительные источники доходов и расширяя возможности развития для всех государств, желающих участвовать в данном проекте.

Об этом сказал Trend в среду украинский военно-политический обозреватель, общественный деятель Алексей Арестович.

"Я считаю, что ключевым вопросом является создание транспортного коридора, соединяющего Каспийское и Средиземное моря напрямую, то есть Зангезурского коридора. Более простым и разумным вариантом для Армении кажется установление этого коридора путем заключения ряда экономических соглашений, обеспечивающих свободный трафик между Азербайджаном и его Нахчыванской Автономной Республикой", - подчеркнул он.

Говоря о новых возможностях для региона в будущем, Алексей Арестович отметил, что Азербайджан стоит на пороге увеличения капитализации региона, что приведет к появлению дополнительных возможностей и средств.

Он отметил, что в будущем в регионе возможно строительство новых трубопроводов, инициированных Азербайджаном, аналогичных проекту Баку-Тбилиси-Джейхан, но по более короткому маршруту, через территорию Армении.

Алексей Арестович также подчеркнул, что в регионе необходимо установить разграниченное транспортное движение, подключив его к общей мировой системе транспортных коридоров, при этом выходя напрямую в Турцию и порты Средиземного моря.

Он добавил, что реализация данного проекта обещает не только значительные экономические выгоды, но также предоставит уникальную возможность для многих соседних стран, начиная от России и заканчивая странами Центральной Азии, которые с удовольствием воспользуются данной возможностью.

Отметим, что предложенный Азербайджаном проект Зангезурского коридора направлен на установление транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой, проходящего через территорию Армении. Этот проект появился в ходе договоренностей, изложенных в трехстороннем заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России по итогам Второй Карабахской войны 2020 года.

Одним из элементов документа подтверждалась готовность Армении обеспечить безопасность транспортной связи с Нахчываном, способствуя свободному передвижению людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.