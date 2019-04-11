Жээнбеков призвал сделать Кыргызстан мостом между ЕАЭС и Китаем

11 апреля 2019 14:18 (UTC+04:00)

Кыргызстан должна извлечь экономические выгоды из своего уникального географического положения между двумя глобальными экономическими зонами – Евразийским экономическим союзом и Китаем. Об этом заявил президент центральноазиатского государства Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании парламента страны, сообщает Trend со ссылкой на mir24.tv.

«Одним из главных глобальных изменений является то, что центр всемирной мировой экономической активности переместился на Азиатский континент, что обусловлено экономическим развитием Китая и Индии, в связи с чем у нас появилось уникальное условие для развития. С одной стороны мы с Китаем ближайшие соседи, с другой – являемся членами ЕАЭС», – заявил Жээнбеков.

Президент Кыргызстана также отметил, что у многих стран нет этого шанса стать своеобразным мостом между этими двумя глобальными экономическими зонами.

«Мы не должны упустить эту возможность, и нам следует умело воспользоваться ею», – заявил он.

В своем выступлении Жээнбеков назвал КНР стратегическим партнером, а стратегическим союзником – Росию. Он также высоко оценил госвизит своего российского визави Владимира Путина. Бишкек, по его словам, укрепляет доверительные взаимоотношения с ближайшими соседями – Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Взаимопонимание по многим вопросам было достигнуто с Турцией. Он также напомнил, что в этом году планируется государственный визит в Кыргызстан председателя КНР Си Цзиньпиня и официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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