Глава МИД Туркменистана принял участие в министерской встрече в формате «С5+1»

30 июня 2020 года состоялась очередная встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате «С5+1» посредством видеоконференцсвязи.

В заседании приняли участие Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки и министры иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Участники рассмотрели взаимодействие по политико-дипломатической линии, обсудили ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества. Одной из основных тем обсуждения на данной встрече было урегулирование ситуации в Афганистане и разработка совместных механизмов по расширению сотрудничества в различных отраслях.

Выступая на встрече, министр иностранных дел Р. Мередов изложил позицию Туркменистана по афганской проблематике. Он подчеркнул, что туркменская сторона поддерживает сотрудничество в многосторонних форматах, нацеленных на укрепление политической и социально-экономической жизни в соседней стране мирным путем и готова задействовать необходимый политико-дипломатический потенциал страны в данной связи. В данном контексте отмечена значимость использования площадки ООН.

В ходе встречи также обсуждались возможности увеличения взаимных инвестиций, инфраструктурных, транспортно-коммуникационных, социальных и энергетических проектов регионального значения. Стороны обменялись мнениями по укреплению взаимодействия в областях здравоохранения, энергетики, транспорта, защиты окружающей среды.