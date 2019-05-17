Air Astana сообщила, что посадка самолета в Шереметьево не была аварийной

17 мая 2019 07:27 (UTC+04:00)

Авиакомпания Air Astana сообщила, что ее борт из Нур-Султана сел в московском "Шереметьево" вечером в четверг в штатном режиме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель аэропорта "Шереметьево" ранее сообщил РИА Новости, что самолет Air Astana Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно.

"Эйр Астана" заявляет, что появившаяся в ряде российских и казахстанских СМИ информация об аварийной посадке самолета авиакомпании в аэропорту "Шереметьево" недостоверна", - говорится в комментарии компании.

Перевозчик пояснил, что самолет,выполнявший в четверг рейс КС873 Нур-Султан - Москва, задержался на 40 минут "в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета".

"Перед посадкой в аэропорту "Шереметьево" с учетом имеющихся ограничений командир экипажа запросил в аэропорту "Шереметьево" полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути. Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала", - говорится в сообщении.

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