Многофункциональный центр огневой подготовки появится в Казахстане

Аппаратное совещание прошло в Минобороны Казахстана, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Военно-медицинский отряд специального назначения прибыл в Бейрут и приступил к оказанию медицинской помощи пострадавшим. Глава оборонного ведомства поручил соответствующим должностным лицам обеспечить безопасность нахождения военнослужащих в Ливанской Республике.

«Опыт работы военных медиков, полученный в условиях кризисной ситуации, необходимо изучить и использовать при подготовке и организации медицинского обеспечения в различных условиях», - подчеркнул министр обороны.

Кроме того, в ходе аппаратного совещания были рассмотрены вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки в Вооруженных силах.

Для качественного и своевременного освоения выделенных бюджетных средств и достижения показателей бюджетных программ начальникам структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил поручено провести анализ исполнения каждого показателя и принять меры по их достижению.

Традиционно были рассмотрены и вопросы боевой подготовки. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, программа боевой подготовки выполнена в полном объеме.

В этой связи министр поручил продолжить работу по проведению ранее запланированных мероприятий, обеспечить качественную подготовку органов управления и войск к учениям, которые планируется провести в сентябре текущего года в рамках Единой комплексной стратегической задачи.

Особое внимание министр обороны уделил вопросу создания многофункционального центра огневой подготовки. Центр необходим для развития нового направления, включающего армейскую тактическую стрельбу и рукопашный бой, рассматриваемых в качестве неотъемлемой составляющей боевой подготовки военнослужащих. Сочетание приемов армейского рукопашного боя и обращения со стрелковым оружием в любой быстроменяющейся обстановке улучшает навыки распределения внимания, скорость реакции, наблюдательность и пространственную ориентировку.

Кроме того, министр подчеркнул, что после приведения к военной присяге молодого пополнения в подразделениях до 1 сентября необходимо тщательно подготовить и провести тактико-строевые занятия по боевой готовности, а также внести необходимые уточнения в боевые расчеты соединений и частей.

В ходе состоявшегося аппаратного совещания был представлен новый начальник департамента информации и коммуникаций полковник Серик Канапьянов. Выпускник факультета журналистики Львовского высшего военно-политического училища, который проходил службу в различных должностях в системе военной журналистики и военного образования.