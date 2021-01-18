Более 40 проектов одобрено к финансированию в деловом центре Казахстана

На площадке региональной службы коммуникаций состоялся брифинг об оказываемых мерах финансовой поддержки предпринимателей в рамках программы «Almaty business-2025», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Ранее по инициативе акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в рамках региональной программы поддержки бизнеса была создана кредитная организация «Almaty Finance».

На брифинге заместитель председателя правления ТОО «Almaty Finance» Зангар Салимбаев сообщил, что компанией «Almaty Finance» одобрены для финансирования 42 проекта на сумму 8,3 млрд тенге. Из них 26 проектов уже получили финансирование в размере 6,8 млрд тенге. Проекты на сумму 800 млн тенге находятся в детальной проработке. Реализация проектов позволит создать более ста рабочих мест.

Кредитные средства направлены на реализацию проектов в различных отраслях. В их числе – открытие новой лаборатории, способной проводить более тысячи различных исследований, создание цеха по обжарке кофейных зерен, запуск швейного цеха, производство мебели и мебельной фурнитуры, изделий из металла, канцелярских товаров, гигиенических средств, строительство промышленного парка, а также проекты в сфере IT-индустрии: организация электронных платежей и процессинговых услуг, создание трехкомпонентной интегрированной системы и др.

Наибольшее количество выданных займов приходится на проекты легкой промышленности – 6 проектов, мебельной промышленности – 5 проектов, здравоохранения – 4 проекта, образования и спорта – 2 проекта. Сумма выданных займов для реализации проектов в данных отраслях составляет около 6 млрд тенге.

Напомним, компания «Almaty Finance» создана в рамках региональной программы развития предпринимательства «Almaty Business-2025» в 2019 году. Компания финансирует начинающий и действующий бизнес, зарегистрированный исключительно в Алматы. Кредитование выдается в тенге под 2% годовых – для тех, кто реализует бизнес в промышленном парке с максимальной суммой займа 70 млн тенге; и 6% – с лимитом кредитования до 500 млн тенге для остальных направлений бизнеса. Срок кредитования – до семи лет, целевое назначение – пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.

Региональная программа развития предпринимательства «Almaty Business-2025» направлена на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, повышение доступности финансирования, снижение административных барьеров, развитие инфраструктуры МСБ, обучение, сопровождение предпринимателей и привлечения инвесторов. В рамках программы созданы центр предпринимательства «Qoldaý», «Almaty Finance» и микрофинансовая организация «Almaty».