Сенат Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе

Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как отметил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты, указанный протокол подписан 1 октября 2019 года в городе Ереване главами государств.

Протоколом внесены изменения в приложения № 5 и №8 к Договору о Евразийском экономическом союзе.

«Договор вступил в силу с 1 января 2015 года, а Таможенный кодекс Евразийского экономического союза принят в 2017 году. Нормами Таможенного кодекса предусмотрено внедрение института авансовых платежей. В связи с этим возникла необходимость внесения поправок в договор», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, пеней и процентов.

«В настоящее время, при таможенной очистке могут уплачиваться шесть видов таможенных платежей и налогов. Ратификация данного протокола позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и финансовые затраты, в частности: во-первых, минимизировать затраты, связанные с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты таможенного сбора за таможенное декларирование, таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акциза, специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины; во-вторых, использовать имеющиеся авансовые платежи в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин при таких операциях, как размещение на складах временного хранения, подтверждение таможенной стоимости, при проведении экспертизы т.д.; в-третьих, участники внешнеэкономической деятельности получат возможность использовать данные платежи для погашения образовавшейся задолженности; в-четвертых, отпадает необходимость отслеживания остатков денежных средств по каждому виду коду бюджетной классификации в отдельности», - уточнил Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что таможенный орган на основании обращения лица, внесшего авансовые платежи, представляет ему отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей.