Еще один человек погиб при взрыве около роддома в Шымкенте

Минздрав Казахстана держит на контроле ситуацию в шымкентском роддоме, близ которого произошел взрыв. По данным ведомства, жертвой произошедшего стал еще один человек. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал минздрава.

Как сообщалось ранее, в Шымкенте в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1, произошел взрыв. В результате взрыва уничтожено здание межбольничной аптеки. По предварительным данным причиной взрыва стало газовое скопление.

«К сожалению, жертвами трагического происшествия стали охранник Б. 1979 года рождения, рабочий Ш., 1980 г.р. и один новорожденный ребенок, которому было 18 дней. Еще пострадали восемь человек, все они госпитализированы в медучреждения города», - говорится в сообщении минздрава.

На момент происшествия в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Все они передислоцированы также в другие медорганизации Шымкента.

«Организована работа группы психологов. Кроме того, в экстренном порядке осуществляется работа по организации и изменению маршрутизации беременных и новорождённых по Туркестанской области. Бригады медработников направляются в районные больницы для оказания перинатальный помощи на селе, так как ОПЦ№1 выполнял функции 3-го уровня и осуществлял госпитализацию беременных и новорождённых из семи районов области. Консультацию пострадавшим оказывает врачи ННЦ хирургии им. А.Сызганова», - добавили в ведомстве.

Минздрав Казахстана также сообщает о том, что готовится соответствующий приказ о временной регионализации управления здравоохранения Туркестанской области, создан рабочий штаб в областной клинической больнице во главе с заместителем акима региона.

Ситуация находится на контроле Министерства, на место происшествия выехал руководитель департамента охраны здоровья матери и ребенка минздрава.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших. Для помощи пострадавшим и расследования этой трагедии ведомством будут приняты все необходимые меры», - говорится в сообщении минздрава.