Казахстан и ФАО разработали стратегию развития сельского хозяйства до 2025 года

БАКУ /Trend/ - Казахстан совместно с ФАО разработал стратегию развития сельского хозяйства до 2025 года.

Об этом сказал заместитель директора Департамента международного сотрудничества и повышения инвестиций в Министерстве сельского хозяйства Казахстана Искандер Мухлисов в ходе регионального семинара, посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает во вторник Trend.

По его словам, в рамках этой программы планируется реализация мероприятий по защите окружающей среды и других секторах.

«На сегодняшний день у нас в Казахстане реализовывается 21 проект, их стоимость превышает 37 миллионов долларов. Для реализации этих проектов средства выделены как со стороны ФАО, так и его партнеров, в том числе ЕБРР», - сказал Мухлисов.

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