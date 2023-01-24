Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

Казахстан и ФАО разработали стратегию развития сельского хозяйства до 2025 года

Казахстан Материалы 24 января 2023 12:15 (UTC +04:00)
Казахстан и ФАО разработали стратегию развития сельского хозяйства до 2025 года

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Казахстан совместно с ФАО разработал стратегию развития сельского хозяйства до 2025 года.

Об этом сказал заместитель директора Департамента международного сотрудничества и повышения инвестиций в Министерстве сельского хозяйства Казахстана Искандер Мухлисов в ходе регионального семинара, посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает во вторник Trend.

По его словам, в рамках этой программы планируется реализация мероприятий по защите окружающей среды и других секторах.

«На сегодняшний день у нас в Казахстане реализовывается 21 проект, их стоимость превышает 37 миллионов долларов. Для реализации этих проектов средства выделены как со стороны ФАО, так и его партнеров, в том числе ЕБРР», - сказал Мухлисов.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости