66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

По состоянию на 22 апреля лечение от коронавируса продолжают получать 1 342 человека (–1 178+ и 164 КВИ-), из них в стационарах находятся 164 пациента, на амбулаторном лечении – 1 178 пациентов, сообщает пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

За сутки коронавирусом в Казахстане заболели 66 человек, семеро обратились в медучреждения с признаками коронавирусной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента.