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В Казахстане отмечается рост грузоперевозок морским транспортом

Казахстан Материалы 28 июня 2023 17:15 (UTC +04:00)
В Казахстане отмечается рост грузоперевозок морским транспортом

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Асмар Байрамова
Асмар Байрамова
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БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года морским транспортом Казахстана было перевалено 483 600 тонн грузов, сообщает Trend.

По данным Бюро национальной статистики страны, этот показатель на 6,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом общий грузооборот составил 288,7 миллиона метрических тонно-километров, что представляет собой снижение на 6,2 процента по сравнению с январем-маем 2022 года.

В общей сложности 391,7 миллиона тонн грузов было перевезено всеми видами транспорта в Казахстане с января по май 2023 года, что на 1,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Кроме того, значительный рост был достигнут за этот период в сфере пассажирских перевозок: было перевезено 639,8 миллиона пассажиров, что на 11,9 процента больше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Пассажирооборот достиг 22,6 миллиарда пассажиро-километров (вырос на 17,1 процента).

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