В Казахстане проходят военные учения стран СНГ

БАКУ /Trend/ - Учения объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) государств СНГ проходят на полигоне Сары-Шаган в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики, передает Trend.

"Совместные учения с боевой стрельбой сил и средств объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Боевое содружество - 2023" идут в Карагандинской области. В них, кроме казахстанских сил и средств противовоздушной обороны, принимают участие воинские контингенты Вооруженных сил Кыргызстана. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов уже приступили к выполнению учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

За активной фазой учений 14-15 сентября будут наблюдать представители оборонных ведомств и войск ПВО России, Кыргызстана и Узбекистана.