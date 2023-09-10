Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

В Казахстане проходят военные учения стран СНГ

Казахстан Материалы 10 сентября 2023 07:25 (UTC +04:00)
В Казахстане проходят военные учения стран СНГ

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Учения объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) государств СНГ проходят на полигоне Сары-Шаган в Карагандинской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики, передает Trend.

"Совместные учения с боевой стрельбой сил и средств объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Боевое содружество - 2023" идут в Карагандинской области. В них, кроме казахстанских сил и средств противовоздушной обороны, принимают участие воинские контингенты Вооруженных сил Кыргызстана. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов уже приступили к выполнению учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

За активной фазой учений 14-15 сентября будут наблюдать представители оборонных ведомств и войск ПВО России, Кыргызстана и Узбекистана.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости