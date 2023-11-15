Казахстан запустил цифровой тенге

БАКУ /Trend/ - В Казахстане официально запустили цифровой тенге.

Как передает в среду Trend, церемония запуска была проведена во время презентации в рамках Конгресса финансистов Казахстана.

Первую транзакцию с помощью цифрового тенге провел председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов.

"Мы построили технологию, которая интегрирует действующие платежные карты с платформой цифрового тенге. Это позволяет расплачиваться в цифровых тенге в любой точке мира, где бы вы ни находились с помощью Apple Pay, Samsung Pay и других систем. Отмечу, что это первая в мире дебетовая платежная карта, привязанная к счету в цифровой валюте Центрального банка. Мы рассчитываем, что этот опыт будет полезен для наших коллег за рубежом. И мы с удовольствием готовы делиться им", - сказал он.

Отметим, что проект "Цифровой тенге" был предварительно запущен для проверки жизнеспособности концепции в 2021 году. В 2022 году исследования продолжились, включая тестирование платформы с участием реальных потребителей и предприятий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!