Средний коридор стал важнейшей альтернативой на фоне разрыва традиционных путей сообщения - Алихан Смаилов

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) стал важнейшей альтернативой на фоне разрыва традиционных путей сообщения.

Как передает в среду Trend, об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.

"Казахстан не имеет выхода к Мировому океану, поэтому мы развиваем все виды транспорта. Более того, из-за геополитической ситуации в мире и разрыва традиционных путей сообщения возникает необходимость в поиске альтернативных маршрутов. Ярким примером является Транскаспийский международный транспортный маршрут", - сказал Смаилов.

Премьер-министр отметил, что водный транспорт является самым востребованным в мире. На него приходится более 60 процентов грузооборота и 80 процентов всей международной торговли.

По его словам, для полноценного развития отечественных морских портов до конца следующего года будут завершены дноуглубительные работы в Курыке, а в 2025 году – в Актау. Это позволит привлекать крупнотоннажные суда.

"Потенциал наших морских портов очень высок. Через них можно осуществлять перевалку грузов в 3 раза больше, чем сейчас. Поэтому необходимо устранить все "узкие места", чтобы более эффективно использовать имеющиеся ресурсы нашей инфраструктуры", - сказал премьер-министр.

Вместе с тем Алихан Смаилов подчеркнул необходимость ускорить рассмотрение вопроса строительства в Казахстане судостроительного завода.

По словам главы правительства, на сегодня есть вопросы по расширению узловых железнодорожных станций и подъездных путей к портам, а также по процедурам оформления грузов.

"У нас также имеются возможности нарастить грузоперевозки по реке Иртыш почти в 2,5 раза. Для этого необходимо улучшить имеющуюся инфраструктуру и увеличить количество судов. В целом развитие водного транспорта окажет мультипликативный эффект на рост транспортной отрасли, транзита и торговли", - сказал он.

Алихан Смаилов поручил до конца января 2024 года разработать комплекс мер по развитию морской инфраструктуры, который должен включать в себя увеличение торгового флота, портовых мощностей и перевалки грузов.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.