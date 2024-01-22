Глава МИД Казахстана посетит Таджикистан и Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - С 24 по 30 января 2024 года заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетит с официальным визитом Таджикистан и Кыргызстан.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров казахстанским СМИ.

По его словам, оба визита состоятся по приглашению таджикской и кыргызской сторон.

"24-26 января глава МИД Казахстана в городе Душанбе проведет переговоры с руководством Таджикистана, министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином, а также состоятся его встречи с представителями таджикского бизнес сообщества", - подчеркнул Смадияров.

Смадияров отметил, что 28-30 января в городе Бишкеке Нуртлеу проведет переговоры с руководством Кыргызстана и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым.

"В ходе визитов будут обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. По итогам встречи с кыргызским коллегой планируется подписать Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Кыргызстана на 2024-2026 годы", - добавил официальный представитель МИД.

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