Глава МИД Казахстана прибыл с визитом в Кыргызстан

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прибыл с визитом в Кыргызстан.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщили в МИД Казахстана.

В соответствии с программой визита глава МИД Казахстана проведет переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым и будет принят президентом страны Садыром Жапаровым.

Мурат Нуртлеу начал визит с участия в церемонии возложения венков к мемориальному комплексу "Ата-Бейит", посвященному жертвам репрессий, и к могиле известного кыргызского поэта Чингиза Айтматова.

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