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Дэвид Кэмерон посетит Казахстан

Казахстан Материалы 23 апреля 2024 10:29 (UTC +04:00)
Дэвид Кэмерон посетит Казахстан

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон посетит Казахстан.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

"24-25 апреля 2024 года состоится визит министра иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Республику Казахстан. В ходе пребывания в Астане Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу", - подчеркнуто в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.

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