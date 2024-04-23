АСТАНА /Trend/ - Министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон посетит Казахстан.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении МИД Казахстана.

"24-25 апреля 2024 года состоится визит министра иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона в Республику Казахстан. В ходе пребывания в Астане Кэмерон будет принят руководством страны и проведет переговоры с заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу", - подчеркнуто в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в рамках визита планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы.

По итогам визита ожидается подписание ряда двусторонних документов.

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