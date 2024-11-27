В Казахстане отметили прогресс в промышленных проектах с привлечением российских инвестиций

АСТАНА /Trend/ - Совокупный объем прямых российских инвестиций приблизился к 25 млрд долларов, сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Trend.

"Существенно вырос ежегодный приток инвестиций, увеличившись по итогам прошлого года в два раза – до 3 млрд долларов. В Казахстане успешно функционируют 23 тыс. российских и совместных компаний, что составляет почти половину всех наших предприятий с иностранным участием", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что сотрудничество в топливно-энергетической сфере между Казахстаном и Россией достигло качественно нового уровня.

"Вместе с компанией «Лукойл» мы приступили к разработке крупного морского месторождения «Каламкас-море – Хазар». Объем инвестиций в проект составит более 6 млрд долларов. Кроме того, российские партнеры активно участвуют в реализации проектов в нефтегазохимии. Совместно с компанией «Сибур» в 2022 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Сегодня это предприятие не только обеспечивает сырьем казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китай, Турцию и другие страны", - добавил Токаев.