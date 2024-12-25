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В Казахстане заявили о готовности оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших при крушении самолета

Казахстан Материалы 25 декабря 2024 22:19 (UTC +04:00)
В Казахстане заявили о готовности оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших при крушении самолета
Фото: Скриншот с видео

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Мангистауской области Казахстана выразили готовность оказать всю необходимую помощь семьям пострадавших в результате крушения самолета неподалеку от Актау.

Как передает Trend, об этом на брифинге сказал аким области Нурдаулет Килыбай.

"Мы окажем всю необходимую помощь… Наверняка, они здесь не имеют ни знакомых, ни друзей. Почти все иностранцы. Пользуясь случаем, если вы соберетесь в город Актау, запишите телефон: +7 (702-52) 5-31-01. 24 часа в сутки по этому номеру телефона могут помочь", - сказал он.

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