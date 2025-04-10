В Актау состоятся совместные учения ВМС Азербайджана и Казахстана

БАКУ /Trend/ - В рамках подготовки к совместным военно-морским учениям Казахстана и Азербайджана «Каспийский бриз – 2025» в морской столице Казахстана Актау состоялись штабные переговоры с участием представителей азербайджанского оборонного ведомства, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Казахстана.

В министерстве сообщили, что в ходе встречи первый заместитель главнокомандующего – начальник Главного штаба Военно-морских сил Казахстана, капитан 1-го ранга Канат Ниязбеков и начальник штаба ВМС Азербайджана, капитан 1-го ранга Теймур Муршудов обсудили и согласовали ключевые организационные и тактические аспекты предстоящих учений.

Отмечается, что манёвры пройдут в казахстанской акватории Каспийского моря. После прибытия кораблей планируется уточнение сценария учений и детализация этапов на карте.

"Предусмотрено развертывание кораблей в районе проведения учений, выполнение элементов совместного плавания кораблей на переходе морем. Военные моряки отработают вопросы отражения асимметричных угроз, оказания помощи терпящим бедствие летательным аппаратам, кораблям, и суднам. Будут также проведены боевые стрельбы по морским и воздушным целям", - сообщили в министерстве.