Вице-премьер Кыргызстана рассказал об угрозе терроризма в Центральной Азии

Террористические угрозы в Центральной Азии и в СНГ в целом принимают долговременный характер, сообщил во вторник вице-премьер Киргизии Жениш Разаков, передает РИА Новости.

"К сожалению, приходится констатировать, что террористическая угроза нашей стране, исходящая из Афганистана, усиливается. По данным наших спецслужб, члены международных террористических организаций просачиваются в страны Центральной Азии", — сказал Разаков на открытии сбора руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимого в рамках антитеррористических учений "Иссык-Куль — Антитеррор-2018".

По его словам, особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль — Антитеррор-2018" проводятся в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

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