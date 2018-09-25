Вице-премьер Кыргызстана рассказал об угрозе терроризма в Центральной Азии

25 сентября 2018 09:51 (UTC+04:00)

Террористические угрозы в Центральной Азии и в СНГ в целом принимают долговременный характер, сообщил во вторник вице-премьер Киргизии Жениш Разаков, передает РИА Новости.

"К сожалению, приходится констатировать, что террористическая угроза нашей стране, исходящая из Афганистана, усиливается. По данным наших спецслужб, члены международных террористических организаций просачиваются в страны Центральной Азии", — сказал Разаков на открытии сбора руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб стран СНГ, проводимого в рамках антитеррористических учений "Иссык-Куль — Антитеррор-2018".

По его словам, особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки.

Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль — Антитеррор-2018" проводятся в соответствии с программой сотрудничества государств-участников Содружества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Узбекистане самый дешёвый в Центральной Азии хлеб - госкомпания
Бизнес 10:01
В Кыргызстане планируют развивать агрострахование и перенимать опыт Турции
Кыргызстан 24 сентября 19:22
Президент Кыргызстана поручил провести большую реформу в регионах страны
Кыргызстан 24 сентября 12:36
Освобождена от должности снятая с рейса Сеул - Алматы замминистра Кыргызстана
Кыргызстан 22 сентября 21:20
Председатель парламента Кыргызстана: Законы, принятые парламентом, создали основательную почву для демократического развития Азербайджана
Политика 22 сентября 04:16
Объем товарооборота Таджикистана со странами СНГ вырос на 17,8%
Кыргызстан 21 сентября 14:17
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ФОТО)
Политика 10:38
Количество страховых выплат в Казахстане увеличилось
Бизнес 10:33
Россия заявила о безусловной поддержке СВПД на встрече "пятерки" по Ирану
Россия 10:31
Туркменистан обнародовал прогноз роста ВВП на 2019 год
Бизнес 10:30
ОБСЕ проведет очередной мониторинг на госгранице Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 10:29
В Ашхабаде открылось заседание Халк Маслахаты - высшего законодательного органа Туркменистана
Туркменистан 10:19
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-премьером Болгарии
Политика 10:19
В Могилеве пройдет белорусско-китайский бизнес-форум
Беларусь 10:14
Ученые назвали новый способ быстрее похудеть
Интересное 10:12