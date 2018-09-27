Кыргызстан выступает за реформирование ООН

27 сентября 2018 09:48 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в ходе выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН заявил о необходимости реформирования Всемирной организации, сообщает в четверг Анадолу.

"Наша организация нуждается в переменах, и это уже требование времени, нынешних реалий", - сказал президент Жээнбеков.

По его словам, назрела необходимость формирования принципиально новых международных механизмов, адекватных современным вызовам и угрозам.

"Эта реформа должна базироваться на принципах универсальности, широкой географической представленности и иметь максимально широкую поддержку государств-членов ООН", - отметил он.

Жээнбеков подчеркнул, что Кыргызстан стремится вносить свой посильный вклад в общее дело ООН по обеспечению мира, глобальной безопасности и устойчивого развития.

"Поддержка стран, ранее не избиравшихся в Совет Безопасности ООН, позволит придать уверенность в равноправии членов и тем самым поднимет авторитет организации и укрепит доверие к ней", - отметил он.

Президент Кыргызстана также указал на необходимость выработки новых подходов к использованию водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии.

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