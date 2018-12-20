В Кыргызстане выпустили в обращение модифицированные банкноты (ФОТО)

20 декабря 2018 12:12 (UTC+04:00)

Национальный банк Кыргызстана с 20 декабря 2018 года ввел в обращение модифицированные банкноты IV серии номиналом 20 сомов и 5 тысяч сомов образца 2016-го. Об этом сообщил сайт финансового регулятора, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

Выпуск новых банкнот завершает плановое обновление купюр IV серии национальной валюты. Новые купюры имеют четко выраженный портрет, выполненный классическом методом, элемент Mask (на банкноте 5 тысяч сомов на просвет появляется слово «сом») и год выпуска — 2016.

«Модифицированные банкноты национальной валюты IV серии будут действовать наряду с ранее выпущенными в обращение банкнотами. Все они имеют статус официального средства платежа на территории Кыргызстана и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска», — подчеркнули в Нацбанке.

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