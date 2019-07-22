Кыргызстан вошёл в пятёрку партнёров во внешней торговле Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2019 года составил $19,68 млрд. и вырос на $4,52 млрд., или на 29,8% больше, чем к соответствующему периоду прошлого года.

Основными партнерами по экспорту товаров и услуг во внешнеторговом обороте были Китай (19,0% от общего объема экспорта), Россия (13,6%), Казахстан (8,1%), Турция (6,8%), Кыргызстан (4,5%), Афганистан (3,1%) и Таджикистан (1,7%).

Согласно данным посольства КР в РУз, в 2016 году товарооборот между двумя странами составил $192,3 млн., в 2017 году - $309,9 млн. и в 2018 году - $336,5 млн.

Напомним, что лидеры Кыргызстана и Узбекистана поставили перед собой задачу довести объем товарооборота до 500 миллионов долларов.

По итогам января-июня 2019 года Узбекистан вел торговые отношения более чем со 166 странами мира.

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