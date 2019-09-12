Отечественным товаропроизводителям Кыргызстана выдано около 10 тыс. льготных кредитов

12 сентября 2019 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Отечественным товаропроизводителям выдано около 10 тыс. льготных кредитов, сообщает Trend со ссылкой на Kabar, который ссылается на пресс-службу Министерства финансов Кыргызстана.

По Проекту «Финансирование сельского хозяйства – 7» (ФСХ) отечественным товаропроизводителям выдано 9 тыс. 823 льготных кредитов.

По данным Государственного агентства по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов КР, по состоянию на 6 сентября 2019 года в рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства – 7» коммерческими банками выдано 9 тыс. 823 льготных кредитов на сумму 4 млрд. 854,5 млн. сомов.

Из них на растениеводство выдано 2 тыс. 793 льготных кредитов на сумму 1 млрд. 96,4 млн. сомов, на животноводство – 6 тыс. 737 льготных кредитов на сумму 2 млрд. 606,3 млн. сомов, на переработку и услуги – 293 льготных кредитов на общую сумму 1 млрд. 151,7 млн. сомов.

В рамках данного проекта в течение 2019 года финансовые средства коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений будут предоставляться по льготной процентной ставке (под 6, 8 и 10 % годовых) субъектам предпринимательства и физическим лицам КР для развития растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции.

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