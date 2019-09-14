Посол Кыргызстана вручил верительные грамоты президенту Беларуси Лукашенко

14 сентября 2019 10:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Во Дворце Независимости состоялась торжественная церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным послом Кыргызстана в Беларуси Эрмеком Ибраимовым президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, сообщает Trend со ссылкой Kabar, который ссылается на пресс-службу МИД Кыргызстана.

Глава Беларуси обратил внимание на то, что Беларусь проводит открытую, миролюбивую и многовекторную внешнюю политику, а также готова к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми зарубежными партнерами вне зависимости от их политического влияния, географической удаленности и экономического потенциала.

По словам Лукашенко, от каждого из дипломатов в значительной степени будет зависеть не только характер отношений между государствами, но и уровень взаимного доверия и понимания.

Обратившись к послу Ибраимову, президент Беларуси отметил, что Кыргызстан традиционно является для страны важным союзником и партнером.

Приоритетной задачей в двусторонних отношениях видится наращивание товарооборота с использованием потенциала ЕАЭС. «О возможностях для этого свидетельствует рост взаимной торговли за последние два года более чем в 2,5 раза», - добавил президент Беларуси.

Лукашенко, передав наилучшие пожелания президенту КР С.Жээнбекову, пожелал стабильности и развития в стране и заверил, что Беларусь была и будет для Кыргызстана надежным партнером.

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