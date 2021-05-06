На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение силой 5,5 баллов
На границе Кыргызстана и Казахстана 6 мая в 13:07 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 5,5 баллов, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в селе Каркыра Тюпского района – 5 баллов, в селах Кен-Суу, Корумду, Чон-Таш, Байзак – 3 балла, в селе Кок-Жайык Джети-Огузского района – 4 балла.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
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