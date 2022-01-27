Службы гражданской защиты Кыргызстана переведены в режим ЧС

Службы гражданской защиты Баткенской области Кыргызстана переведены в режим чрезвычайной ситуации, сообщает МЧС, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По данным ведомства, в результате вооруженного столкновения на участке Торт-Кочо дороги Ош-Баткен-Исфана, в 20:04 началась эвакуация жителей села Орто-Боз Ак-Татырского а/а в село Рават Баткенского района.

Также местные жители сел Жака-Орук, Уч-Добо Ак-Татырского а/а, Самаркандек Самаркандекского а/а, Ак-Сай, Таш-Тумшук Ак-Сайского а/а на личных автомашинах проводится эвакуация в сторону села Рават Баткенского района.

Помещения школ имени Ленина, Ж. Боконбаева и №3 города Баткен подготовлены для приема граждан из расчета на 300 человек.

Лейлекский район. Местные жители сел Максат, Кулунду, Сада на личных автомашинах эвакуируются по родственникам Лейлекского района.

Подразделения МЧС КР расположенные на территории Баткенской области были подняты по сигналу «СБОР», проводятся мероприятия по оповещению и эвакуации населения.

От МЧС КР привлечены 2 единицы Камаз, 1 «Спринтер», 12 спасателей, которые направлены для эвакуации жителей с села Ак-Сай. От автотранспортной службы Баткенского района дополнительно для эвакуации населения села Ак-Сай направлены 5 единиц «Спринтер», а также в село Достук 4 единиц «Спринтер».