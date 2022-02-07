В Кыргызстане за сутки выявлено свыше 83 новых случаев заражения коронавирусом

На 7 февраля 2022 года всего по республике за сутки зарегистрировано 83 новых случая COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают на сайте министерства здравоохранения Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

За весь период зарегистрировано всего 199 тыс. 519 случаев.

Всего за весь период выздоровели 191 тыс. 89 пациентов.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 905 человек.

Среди медицинских работников за сутки не зарегистрировано новых случаев COVID-19.

Всего за весь период диагноз COVID-19 выявлен у 7 тыс. 719 медицинских работников.

На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 819 пациентов, из них в удовлетворительном состоянии прибывает 1 человек (0,1%), в средней тяжести 430 человек (52,5%), тяжелые - 324 (39,5%), крайне тяжелые - 64 (7,8%).