В Кыргызстане ограничено движение грузовиков

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане введено временное ограничение на движение грузовых автомобилей в летний период 2022 года.
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана.
По данным ведомства, запрет на движение грузовиков общей массой свыше 18 тонн введен со 2 июня по 1 сентября 2022 года с 10:00 до 20:00 при достижении дневной температуры воздуха +28С и выше.
Это не распространяется на автотранспортные средства:
- осуществляющие перевозку пассажиров;
- выполняющие перевозки по доставке гуманитарной помощи;
- осуществляющие перевозки скоропортящихся пищевых продуктов и опасных грузов;
- осуществляющие крупногабаритных и тяжеловесных грузов на основании выданного специального разрешения;
- дорожных органов и подрядных организаций, привлекаемых министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана к строительству, реконструкции.
Данное решение позволит обеспечить сохранность дорог общего пользования, а также увеличит срок их эксплуатации.