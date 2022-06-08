В Кыргызстане ограничено движение грузовиков

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане введено временное ограничение на движение грузовых автомобилей в летний период 2022 года.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана.

По данным ведомства, запрет на движение грузовиков общей массой свыше 18 тонн введен со 2 июня по 1 сентября 2022 года с 10:00 до 20:00 при достижении дневной температуры воздуха +28С и выше.

Это не распространяется на автотранспортные средства:

- осуществляющие перевозку пассажиров;

- выполняющие перевозки по доставке гуманитарной помощи;

- осуществляющие перевозки скоропортящихся пищевых продуктов и опасных грузов;

- осуществляющие крупногабаритных и тяжеловесных грузов на основании выданного специального разрешения;

- дорожных органов и подрядных организаций, привлекаемых министерством транспорта и коммуникаций Кыргызстана к строительству, реконструкции.

Данное решение позволит обеспечить сохранность дорог общего пользования, а также увеличит срок их эксплуатации.