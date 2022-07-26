Кыргызстан увеличил экспорт сельхозпродукции более чем на треть

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года кыргызский экспорт сельскохозяйственной продукции составил 15,7 миллиарда сомов (196,9 миллиона долларов), что на 36 процентов превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Об этом сказал во вторник министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков на пресс-конференции в Бишкеке, передает Trend со ссылкой на kabar.kg.

Сообщается, что кыргызский экспорт продукции животноводства в январе - мае 2022 года вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,6 миллиарда сомов (32,6 миллиона долларов).

Кыргызстан в отчетный период также экспортировал продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности на сумму 6,7 миллиарда сомов (83,8 миллиона долларов) и растениеводства - на 5,7 миллиарда сомов (71,9 миллиона долларов).

Отметим, что производство сельхозпродукции в Кыргызстане в январе - мае 2022 года составило 92,2 миллиарда сомов (1,1 миллиард долларов).