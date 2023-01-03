Узбекско-Кыргызский фонд развития разрабатывает ряд энергетических проектов

БАКУ /Trend/ - Узбекско-Кыргызский фонд развития разрабатывает широкий спектр проектов направленных на строительство малых ГЭС в Кыргызстане, сообщили Trend в представительстве фонда.

На данный момент наиболее приоритетным направлением не только в экономике Кыргызстана, но и в мировой практике, является разработка проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как сообщается, фондом разрабатывается широкий спектр проектов направленных на строительство малых ГЭС в Кыргызстане, что будет способствовать обеспечению потребностей населения энергией, без нанесения ущерба окружающей среде.

Кроме того, Узбекско-Кыргызский фонд развития разрабатывает проекты в промышленной отрасли страны.

"Фондом прорабатываются проекты, углубляющие взаимодействие местных производителей с бизнесом из Узбекистана, данные проекты включают в производство широкого спектра товаров от продукции легкой промышленности до машиностроительного направления", - сказали в Узбекско-Кыргызском фонде развития.

Третьим приоритетным направлением деятельности фонда является финансирование строительства торгово-логистических центров и складских помещений, данные меры направлены на всестороннее углубление торговых взаимоотношений Кыргызстана со странами региона и позволит местным производителям продукции иметь возможность для оптимизации логистических цепочек и снижения сопутствующих затрат при реализации товаров как внутри страны, так и за ее пределы.

Отметим, что 14 апреля 2022 года состоялось официальное открытие Узбекско-Кыргызского Фонда развития. Целью Фонда является расширение торговых, инвестиционных и финансовых отношений хозяйствующих субъектов государств сторон.