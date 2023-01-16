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Минтранспорта Кыргызстана обозначило приоритеты на 2023 г.

Кыргызстан Материалы 16 января 2023 07:41 (UTC +04:00)
Минтранспорта Кыргызстана обозначило приоритеты на 2023 г.

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - В 2023 году за счет республиканского бюджета Кыргызстана планируется укладка не менее 340 км асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщили Trend в министерстве транспорта Кыргызстана.

Кроме того, в рамках инвестиционных проектов будут проведены работы по укладке в общей сложности 151,5 км асфальтобетонного покрытия.

"В 2023 году по проекту реабилитации участка дороги Ош-Баткен-Исфана (28-75 км) будет проведена работа по выбору генерального подрядчика и начнутся мобилизационные работы. Строительство альтернативной автомагистрали Север-Юг будет продолжено в этом году", - сказали в министерстве.

Ведомство также намерено продолжить реализацию "Третьей фазы Программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии" (общая протяженность путей - 52 км) и проектов "Авиационная безопасность и оказание услуг", "Устойчивое развитие туризма в Иссык-Кульской области".

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