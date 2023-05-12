Экспорт товаров и услуг из Литвы в Кыргызстан превысил 350 млн евро

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Литва экспортировала товаров и услуг в Кыргызстан на сумму 350,4 миллиона евро, сообщили Trend в министерстве экономики и инноваций Литвы.

Как отмечает ведомство, в 2022 году Литва экспортировала услуг в Кыргызстан на сумму 25,4 миллиона евро. Из них 15,3 миллиона евро пришлись на туристические услуги, 9,7 миллиона евро - на транспортные и 100,000 евро - на финансовые услуги.

Сообщается, что в прошлом году экспорт товаров из Литвы в Кыргызстан составил 325 миллионов евро, из них товаров литовского происхождения было экспортировано на 6 миллионов евро, а реэкспорт составил 319 миллионов евро.

В министерстве отметили, что основная доля товаров литовского происхождения, экспортированных в Кыргызстан в 2022 году, пришлась на продукты животного происхождения - 44,7 процента, или 2,5 миллиона евро.

Источник добавил, что диверсификация экспортных рынков является приоритетом для литовского правительства. Согласно статистике Литвы, в 2022 году Кыргызстан занимал 30-е место по товарообороту среди 211 торговых партнеров Литвы, 24 - по экспорту и 45 - по импорту.

Импорт Литвы из Кыргызстана в прошлом году составил 46,8 миллиона евро.