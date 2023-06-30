Объем финансирования ЕБРР инфраструктуры водоснабжения в Кыргызстане превысил €60 млн

БАКУ /Trend/ - С 2009 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил более 60 миллионов евро на финансирование улучшений инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Кыргызской Республике, сообщаетTrend.

"Пресная вода является все более дефицитным ресурсом, и широкое участие в предоставлении муниципальной воды по надлежащим ценам может помочь предотвратить чрезмерное водопотребление. Хотя за последние 20 лет в Кыргызской Республике улучшилась инфраструктура коммунального водоснабжения, сопротивление населения росту цен препятствовало введению тарифов, отражающих затраты", - отмечает ЕБРР.

Стоит также отметить, что ЕБРР провел исследование касательно реагирования домашних хозяйств Кыргызстана на улучшение водной инфраструктуры.

Исследование показало, что даже при ожидании наличия счетчика воды в будущем, домохозяйства реагируют на улучшение инфраструктуры водоснабжения увеличением потребления муниципальных услуг водоснабжения.

"Это способствует возмещению затрат и позволяет централизованно управлять скудными водными ресурсами, что важно для экологической устойчивости. Однако наше исследование также показало, что переход на водопроводные краны может увеличить потребление воды. Счетчики могут не мотивировать экономию воды, если этот спрос неэластичен. Поэтому наряду со счетчиками могут потребоваться дополнительные кампании. Например, может быть эффективным поощрение использования водосберегающего оборудования или использование тщательно разработанных социальных сравнительных стимулов в отношении счетов за воду. Необходимы дальнейшие исследования для оценки того, как дозированная тарификация влияет на потребление воды и время, затрачиваемое на деятельность, которая использует большие объемы воды", - говорится в исследовании.

Кроме того ЕБРР отмечает, что опрос, проведенный в рамках технико-экономического обоснования исследования показывает, что домохозяйства очень заинтересованы в установке водопроводных кранов, но сталкиваются с денежными трудностями.

Отметим, что в 2022 году ЕБРР инвестировал в Кыргызстан 41 миллион евро, что стало вторым по величине объемом финансирования, предоставленного банком стране за последние пять лет. Самый большой объем финансирования за этот период составил 46 миллионов евро в 2019 году.

В целом текущий кредитный портфель ЕБРР в Кыргызстане оценивается в 186 миллионов евро, поддерживая 80 активных проектов по состоянию на 31 мая, а общий объем инвестиций ЕБРР в Кыргызстане составляет 908 миллионов евро на 219 проектов.

В рамках этого портфеля большая часть средств (70 процентов или 130 миллионов евро) предназначена для устойчивой инфраструктуры, 16 процентов или 30 миллионов евро - для финансовых учреждений, а остальные 14 процентов или 26 миллионов евро - для промышленности, торговли и сельского хозяйства.