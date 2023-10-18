В Кыргызстане прошла презентация проекта комплексного развития жилмассивов

БАКУ /Trend/ - В муниципальном предприятии "Бишкекглавархитектура" прошло совещание, посвященное обсуждению проекта "Комплексного развития пяти жилых районов в городе Бишкеке", сообщили представители этого ведомства, передает Trend.

Согласно информации, сначала выступил главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев.

Далее руководитель отдела градостроительства при КГТУ имени И. Раззакова Толобай Кенешов представил "Мастер-план - Проект планировочно-пространственного преобразования жилмассива индивидуальной застройки Калыс-Ордо в Бишкеке".

Архитектор рассказал о научной работе и возможности уже применения этого опыта на практике. В частности, институт уже разработал мастер-планы для пяти жилых районов в Бишкеке. В этих планах включены детали, связанные с экологическим развитием, культурой и местами отдыха, транспортными и пешеходными маршрутами, инженерно-транспортной инфраструктурой и экономическими показателями.

В ходе встречи не только были прослушаны доклады, но и состоялся обмен мнениями между участниками. Кенешов также планирует представить мастер-планы в мэрии Бишкека и передать их в рассмотрение кабинету министров.