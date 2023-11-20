В Кыргызстане пройдет встреча замминистров иностранных дел стран Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - Встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии состоится 27-28 ноября в Бишкеке, передает Trend.

В этом году такая встреча состоится уже в 13-й раз. Мероприятие проводится ежегодно в странах ЦА на ротационной основе под эгидой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Целью встречи является обмен мнениями о событиях и тенденциях, влияющих на мир и безопасность в ЦА, а также обсуждение вопросов, касающихся взаимодействия Регионального центра с правительствами стран Центральной Азии.

