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Кыргызстан и Китай обсудили вопрос либерализации визового режима между странами

Кыргызстан Материалы 22 марта 2024 07:18 (UTC +04:00)
Кыргызстан и Китай обсудили вопрос либерализации визового режима между странами

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - В китайском городе Циндао прошли консультации между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Китая, сообщили в МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на консультациях обсуждались важные вопросы сотрудничества и совместных усилий по различным аспектам взаимодействия двух стран.

Сообщается, что одним из ключевых аспектов обсуждения был вопрос о либерализации визового режима между странами. Стороны подчеркнули необходимость упрощения и ускорения процедур выдачи виз для граждан обеих стран, что способствует развитию туристических, деловых и культурных связей.

Особое внимание также было уделено защите прав и интересов граждан и предприятий Кыргызстана и Китая. Стороны выразили готовность к активному сотрудничеству в этой области для обеспечения справедливости и законности в деятельности граждан и предпринимателей.

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