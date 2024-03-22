Кыргызстан и Китай обсудили вопрос либерализации визового режима между странами

БАКУ /Trend/ - В китайском городе Циндао прошли консультации между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Китая, сообщили в МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, на консультациях обсуждались важные вопросы сотрудничества и совместных усилий по различным аспектам взаимодействия двух стран.

Сообщается, что одним из ключевых аспектов обсуждения был вопрос о либерализации визового режима между странами. Стороны подчеркнули необходимость упрощения и ускорения процедур выдачи виз для граждан обеих стран, что способствует развитию туристических, деловых и культурных связей.

Особое внимание также было уделено защите прав и интересов граждан и предприятий Кыргызстана и Китая. Стороны выразили готовность к активному сотрудничеству в этой области для обеспечения справедливости и законности в деятельности граждан и предпринимателей.