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Парламент Кыргызстана одобрил запрет на использование электронных сигарет

Кыргызстан Материалы 26 июня 2024 13:49 (UTC +04:00)

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК/ Trend/ - Депутаты парламента Кыргызстана рассмотрели и одобрили запрет на использования электронных сигарет сразу во втором и третьем чтениях.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на кыргызский парламент.

В частности, комитет одобрил законопроект о внесении изменений в закон "О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля".

"Законопроект направлен на обеспечение здоровья всех граждан, защиты от употребления электронных сигарет. Нарушение о запрете использования электронных сигарет влечет наложение административного штрафа", — говорится в сообщении парламента.

Также был принят законопроект "Об установлении Дня отца в Кыргызской Республике" во втором и третьем чтениях.

Кроме того, парламент одобрил изменения в закон Кыргызстана "О физической культуре и спорте" во втором и третьем чтениях. Законопроект подготовлен в целях поддержки профессиональных спортсменов из числа инвалидов, вовлечения людей с инвалидностью в массовый спорт и укрепления их здоровья.

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